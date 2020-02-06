جامعة بنها تحصد 5 ميداليات فى أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم.. صور

حصدت جامعة بنها 5 ميداليات فى أسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذي أقيمت فعالياته بجامعة الفيوم وشارك فيه 25 جامعة مصرية.





وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة.





ووجه السعيد التهنئة للطالبات الفائزات مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.





وأكد المغربي على اهتمام الجامعة بالأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية والتواصل الفعال مع طلاب الجامعات المصرية.





من جانبه قال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب إن الطالبة زينب محمود بكلية الطب البشرى حصلت على الميدالية الذهبية فى مسابقة حفظ القرأن الكريم والطالبة آمنة عبد العزيز بكلية التجارة على الميدالية الذهبية فى الغناء الفردى.





كما حصلت الطالبة إسراء محمد بكلية التربية النوعية على الميدالية البرونزية فى الموسيقى والطالبة تقى عاطف بكلية الطب البيطرى على الميدالية البرونزية فى سباق الطريق وحصلت الطالبة هند سمير بكلية الهندسة ببنها على برونزية الميكاترونك، ونجح فريق الجوالة بالجامعة فى الحصول على المستوى الأول فى جميع المجالات.