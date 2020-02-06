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منوعات

بفلوسي.. سيدة تثير الغضب على متن طائرة بسبب طريقة نومها.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أثارت شابة بالغة من العمر 23 عاما الغضب على متن طائرة في اتجاهها إلى روسيا بسبب تصرفاتها السخيفة التي تدل على أنها شخص غير مسئول . 
وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية"، ان الشابة فور إقلاع الطائرة قامت برفع صوت الأغاني التي كانت تسمعها على هاتفها ولم تحترم وجود أفراد آخرون على متن نفس الطائرة. 

وأبدى المسافرون استياءهم من تصرفات تلك الشابة التي تمادت في التصرفات السخيفة وقامت بخلع حذائها ووضعت ساقيها على نافذة الطائرة، فما كان من المسافرين إلا أن أبلغوا المضيفات على متن الطائرة أن تلك التصرفات غير لائقة ويجب أن يتدخلوا لإيقاف تلك المهزلة. 

قام طاقم الطائرة بلفت نظر الشابة أن تلك الحركات أثارت غضب المسافرين، لكن رد فعل الفتاة كان أسوأ من المتوقع وقالت لهم " لقد دفعت مالا للحصول على كرسي على متن الطائرة فلا يحق لأي شخص أن يناقشني طالما لم أتعدى على كرسيه".
بفلوسي.. سيدة تثير الغضب على متن طائرة بسبب طريقة نومها.. فيديو
بفلوسي.. سيدة تثير الغضب على متن طائرة بسبب طريقة نومها.. فيديو
بفلوسي.. سيدة تثير الغضب على متن طائرة بسبب طريقة نومها.. فيديو
بفلوسي.. سيدة تثير الغضب على متن طائرة بسبب طريقة نومها.. فيديو
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