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حوادث

بسبب المجموع.. انتحار طالبة في الإعدادية شنقا

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:03 م
اللواء محمود خليل
اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا
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أيمن رياض
انتحرت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بإحدى قرى مركز المنيا شنقا بسبب إخفاقها فى الحصول على مجموع مرتفع في الشهادة الإعدادية.


وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا يفيد بانتحار "ر. ب"، وذلك بسبب إخفاقها فى الحصول على مجموع مرتفع فى الشهادة الإعدادية.

وبانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ، تبين انتحارها شنقًا داخل غرفتها، وبسؤال أهلها أكدوا أنها كانت تتطلع إلى الحصول على مجموع مرتفع في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
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