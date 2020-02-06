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منوعات

الشيخة خديجة المصرية.. صورة وطلاسم لـ براد بيت تحت الأرض.. والرواد: سبب انفصاله

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:26 م
الصورة المتداولة
الصورة المتداولة
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي صورا لطلاسم وورقة مكتوبا عليها كلمات غريبة ومرفقا معها صورة للنجم العالمي براد بيت يبدو أنه كان عبارة عن سحر واعمالا سفلية وجدت في إحدى المقابر بمصر. 

سخر رواد التواصل الإجتماعي من الصورة التي شاركها البعض للفنان براد بيت بعد أن عثروا على صورته في احدى المقابر، وأغلب الاراء تشير إلى أن إحداهن أرادت الزواج منه فقررت أن تتجه إلى الدجل والشعوذة والأعمال السفلية وايضا تميل الآراء أن الشخص ذاته لا يعلم أن براد بيت ممثل عالمي وشخصية مشهورة وظنت أنه شخص عادي. 

علق المئات من رواد التواصل الإجتماعي على الصور، ومن أبرز التعليقات :" الشيخة خديجة المصرية "، " أكيد هي السبب في إنه يسيب أنجلينا" ، " المصريين أبهروا العالم". 

جدير بالذكر أن النجم العالمي براد بيت أحدث ضجة كبيرة في العالم والوسط الفني بعد إنفصاله عن النجمة أنجلينا جولي في شهر سبتمبر عام 2016 بعد زواج استمر عامين. 
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