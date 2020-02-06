حسن شاكوش يتصدر تويتر بسبب أغنية.. صور





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية الشهيرة لـ"شاكوش" التي أصبحت تنافس على المركز الأول في تطبيق "sound cloud" للأغاني، وباتت من الأغاني الأكثر شهرة ويستمع لها الآلاف من الرواد.







علق كثير من الرواد من خلال الهاشتاج موضحين أن حسن شاكوش لديه جمهور كبير يسمع أغانيه رغم قلة عددها إلا أن أغنيته "بنت الجيران" الأخيرة نالت شهرة واسعة في الأيام الماضية.





جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية، أكد أن المطرب الشعبي "حسن شاكوش" لم يحصل على عضوية النقابة بل تقدم للحصول عليها وخاض فقط الاختبارات التي تفرضها النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون.

تصدر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش قائمة التداول على تويتر، حيث وصل #حسن_شاكوش في القائمة للمرتبة الرابعة بعد تداول أغنيته الشهيرة "بنت الجيران".