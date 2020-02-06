حقيقة ظهور أول حالة كورونا في السعودية.. شاهد

ترددت شائعات حول ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية بعد تداول أحد الأشخاص مقطع فيديو مصورا من أمام مستشفى «أحد» يفيد بوصول فيروس كورونا إلى المدينة.

أثار مقطع الفيديو ضجة واسعة خاصة أن المملكة العربية السعودية هي مركز تجمع المسلمين من كل مكان في العالم وهو ما يعتبر كارثة.

لكن الإدارة العامة للتواصل والعلاقات بوزارة الصحة كذبت الشائعة المغرضة، وأكدت أن السعودية لم تشهد تسجيل أي حالة كورونا حتى الآن وفقًا لصحيفة المرصد.

كان الشخص المجهول واقفًا أمام المستشفى ممسكًا بهاتفه ويصور مدخله قائلًا إن الحجر الصحي بدأ وتم منع أي شخص من دخول المستشفى بسبب وصول كورونا.

واتضح تزييف المقطع ولم يتم معرفة سبب الترويج لتلك الشائعة بهذه الطريقة حتى الآن.

بدأ فيروس كورونا من مدينة ووهان الصينية مثيرًا للفزع في جميع الدول العالم بعدما سجل الفيروس القاتل وفاة 546 شخصا و28060 حالة إصابة حتى الآن في الصين.