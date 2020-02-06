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مرأة

أعراض تحذيرية لأنفلونزا الطيور وحيل لتحمى نفسك

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:11 م
انفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور
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لمياء الياسين

بعد أن أبلغت المملكة العربية السعودية عن أول تفش لسلالة فيروس H5N8 شديدة العدوى  من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن، وذلك بعد تفشي الفيروس في الصين.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز اسباب الإصابة بفيروس h5n1 وفقا لموقع هيلث هى  لمس أو إزالة ريش الطيور المصابة و تحضير الدواجن المصابة للطبخ و ذبح الدواجن المصابة أو التعامل مع الطيور أثناء عملية البيع.

وتعد أبرز الأعراض التى يجب الانتباه إليها  هى السعال و الإسهال وصعوبات التنفس بجانب الحمى صداع الراس و آلام العضلات ويمكن الوقاية من الفيروس عن طريق نظافة اليدين  قبل وبعد استخدام دورة المياه، وقبل وبعد تناول الطعام ، وبعد السعال ينبغي تجنب الوجود بالاماكن العامة التي تتشر فيها ايا نوع من الفيروسات، وتجنب التعامل مع الاشخاص الذين يعانون من نزلات البرد وأخذ  لقاح الأنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية.
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