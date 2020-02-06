أعراض تحذيرية لأنفلونزا الطيور وحيل لتحمى نفسك

ويمكن الوقاية من الفيروس عن طريق نظافة اليدين

قبل وبعد استخدام دورة المياه، وقبل وبعد تناول الطعام ، وبعد السعال

ينبغي تجنب الوجود بالاماكن العامة التي تتشر فيها ايا نوع من الفيروسات، وتجنب التعامل مع الاشخاص الذين يعانون من نزلات البرد وأخذ

لقاح الأنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية.