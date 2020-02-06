هدم الحلم.. غضب أفريقي بسبب قرار ترامب ضم 4 دول إلى حظر السفر

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر مواطني 4 دول أفريقية من الدخول إلى الولايات المتحدة، القلق والغضب داخل القارة.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، يقيد الإجراء بشكل كبير تأشيرات الهجرة والإقامة الدائمة في الولايات المتحدة للإريتريين والنيجيريين، وتُنهي ما يسمى تأشيرات الهجرة "المتنوعة" من تنزانيا والسودان، كما أدرج معهم قيرغيزستان وميانمار أيضا.





وعن تلك الخطوة، قال تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، إن الدول التي تأثرت بالقرار الجديد فشلت في تلبية معايير الأمن وتبادل المعلومات مع أمريكا.





وكان ترامب، استغل ورقة الهجرة غير الشرعية، خلال إطلاق حملة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة لفترة ثانية، متعهدًا بإنهائها واستخدام سياسة حظر السفر التي يرغبها مؤيديه الجمهوريين، لكن الخبراء يقولون إنها ستضر بجهود الولايات المتحدة في الوقوف أمام منافسيها الصين وروسيا في إفريقيا.





وفرض الرئيس الأمريكي، حظرا سابقا في عام 2017، على جميع المهاجرين والمسافرين من ليبيا والصومال وتشاد - وخمس مناطق أخرى، إذ أثار هذا الأمر غضبًا واسعًا قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في نهاية المطاف يونيو 2018.





وقال ماثيو تي بيج، أحد المسؤولين في برنامج خاص بإفريقيا: "أعتقد أننا نشهد أجندة سياسية داخلية تزيد من مخاوف الخارج"، ستؤثر بشكل كبير على أمريكا.





وأضاف أن الإجراءات الجديدة بعثت برسالة قلقت منها نيجيريا، البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 206 ملايين نسمة - وأكبر اقتصاد في العالم، فقال جيفري أونياما، وزير الشؤون الخارجية النيجيري ، إنه "يشعر بخيبة أمل" بسبب القرار .





وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، سعت روسيا إلى زيادة نفوذها في نيجيريا، حيث عرضت تعاونًا عسكريًا. كما تعد البلاد سوقًا سريع النمو للصادرات الصينية.





وأكد وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح محمد ، أن هذا القرار غير مقبول، مضيفا أن حكومته تعتبر الحظر خطوة سياسية من شأنها الإضرار بعلاقات بلاده مع الولايات المتحدة.

كما أن قرار تقييد التأشيرات خيب آمال العديد من الشباب السوداني، فقال أبو الكريم البالغ من العمر 41 عامًا "ترامب عنصري ويكره السودان.. آمل أن تتوسع الفرص ونتعامل مع الآخرين على قدم المساواة"، مضيفا "كنت آمل أن تكون فرصة السماح لابنتي بالعيش حياة كريمة في الولايات المتحدة".





وكان ترامب وقع قرار حظر السفر بعد أسبوع واحد من توليه منصبه عام 2017، ونص القرار على حظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد إلى الأراضي الأمريكية.