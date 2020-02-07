ترامب: سنتخذ إجراءات صارمة ضد فنزويلا قريبا

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، بأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال الشهر المقبل.

وقال ترامب في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية "نعتزم اتخاذ إجراءات صارمة للغاية ضد حكومة فنزويلا الشهر المقبل".

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو وصل إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، في 19 يناير، للمشاركة في قمة حول مكافحة الإرهاب، ليزور بعد ذلك عددا من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة وكندا.

وخلال كلمته بمناسبة خطاب الاتحاد، وصف ترامب جوايدو "رئيسا فعليا وشرعيا لفنزويلا"، معلنا أن الولايات المتحدة تدعم التطلعات إلى "إعادة الديمقراطية" في فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.