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أخبار العالم

عاجل.. ترامب يؤكد مقتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان عاجل له منذ قليل، إن الولايات المتحدة نفذت عملية أسفرت عن مقتل قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

ولد "قاسم عبده محمد أبكر" أو "قاسم الريمي" والملقب "أبو هريرة الصنعاني"، في 5 يونيو 1978 في اليمن. 

انضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة في فترة مبكرة من حياته، بعدما اختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة اليمنية، وكان في الـ 15 من عمره.

سافر إلى أفغانستان وتدرج في المواقع القيادية حتى وصل إلى درجة "مدرب" في معسكر تابع لتنظيم "القاعدة" في أفغانستان، قبل الاجتياح الأميركي في 2001.

وكان الريمي، مع الوحيشي، ضمن مجموعة المقاتلين الذين عملوا تحت إشراف زعيم التنظيم أسامة بن لادن.

عقب عودته إلى اليمن، تم اعتقال الريمي في سجن الأمن السياسي في صنعاء مع عدد من الإرهابيين العائدين من أفغانستان. واستطاع الريمي إحياء تنظيم القاعدة من داخل سجنه.

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