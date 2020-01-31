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أخبار العالم

قاسم الريمي.. أنباء عن مقتل زعيم القاعدة باليمن في غارة أمريكية

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:35 م
قاسم الريمي زعيم
قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن طائرة مسيرة يُعتقد أنها أمريكية استهدفت منزلًا في مديرية وادعي عبيدة شرق مدينة مأرب اليمنية، يسكن فيه عناصر من تنظيم "القاعدة"، وأوضحت مصادر محلية أن المنزل استأجره عناصر من "القاعدة" قبل أسبوع.

كما أكدت مصادر أن قاسم الريمي، زعيم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" قد قُتل في الغارة.



من جهتها، ذكرت مصادر أخرى في مأرب أن المنزل الذي استهدفته الغارة أستأجره عناصر من "القاعدة" بالفعل، لكن لم يتبين بعد ما إذا كان قاسم الريمي من بين المستهدفين.

و"قاسم عبده محمد أبكر" أو "قاسم الريمي" أو "قاسم الرامي" والمكنى "أبو هريرة الصنعاني"، من الوجوه البارزة والمعروفة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وكان على رأس المطلوبين عربيًا ودوليّلً لتورطه في أعمال إرهابية.

وأصبح الريمي قائد تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" في 16 يونيو 2015، خلفًا لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن.

وفي 18 أكتوبر 2018، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الريمي من خمسة ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.

وكانت واشنطن قد أدرجت اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو 2010، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.

وشارك قاسم الريمي في التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية، منها تفجير المدمرة الأميركية "يو. إس. إس. كول"، والإشراف على "كمين وادي دوعن"، والإشراف على "تفجير شبام"، وغيرها من الهجمات الإرهابية.
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