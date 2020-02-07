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أخبار العالم

إيطاليا تعلن عن ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:44 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن ثالث إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إصابة اثنين من السائحين الصينيين في الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم (الجمعة) - "إن الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد، في ثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين في الأسبوع الماضي".

وأضاف أن الإيطالي الذي تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية في إقليم هوبي، مركز الفيروس الذي أودى بحياة أكثر 630 شخص على الأقل.. وحدثت حالتا وفاة في هونج كونج والفلبين.

وأشار إلى أن المواطنين الإيطاليين الذين تم إجلاؤهم من الصين موضوعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في قاعدة عسكرية بجنوب روما.
وتشير الاحصاءات إلى أنه تم تسجيل حوالي 230 حالة إصابة بفيروس كورونا، في 27 دولة ومنطقة أخرى خارج بر الصين الرئيسي .
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