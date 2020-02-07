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منوعات

الأرصاد السعودية تحذر من سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:53 ص
سحب رعيدة ممطرة
سحب رعيدة ممطرة
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محمود نوفل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة طقس الجمعة،من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف،  الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل والقصيم).

وأوضحت الهيئة  أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى إحتمالية تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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