الأرصاد السعودية تحذر من سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة طقس الجمعة،من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل والقصيم).

وأوضحت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.





وأشارت إلى إحتمالية تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.



