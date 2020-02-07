ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في كوريا الجنوبية إلى 24 شخصا

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 24 حالة.





ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، تم اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، وهو أحد المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من مدينة ووهان الصينية، بورة انتشار الفيروس إلى كوريا الجنوبية، عبر طائرة مستأجرة في نهاية الشهر الماضي.





وقال مسؤول حكومي اليوم الجمعة إن شخصا كان يقيم في مركز تطوير القوى البشرية للشرطة، المرفق المخصص لايواء الكوريين من ووهان في "أسان" في إقليم "تشونج تشيونج" الشمالي، تم التأكد من إصابته بعد ظهر أمس الخميس، ومن ثم نقله إلى المركز الطبي الوطني بسيئول.





وتعد هذه الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا ضمن المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من مدينة ووهان.



