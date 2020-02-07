ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في كوريا الجنوبية إلى 24 شخصا

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 24 حالة.
ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، تم اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، وهو أحد المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من مدينة ووهان الصينية، بورة انتشار الفيروس إلى كوريا الجنوبية، عبر طائرة مستأجرة في نهاية الشهر الماضي.
وقال مسؤول حكومي اليوم الجمعة إن شخصا كان يقيم في مركز تطوير القوى البشرية للشرطة، المرفق المخصص لايواء الكوريين من ووهان في "أسان" في إقليم "تشونج تشيونج" الشمالي، تم التأكد من إصابته بعد ظهر أمس الخميس، ومن ثم نقله إلى المركز الطبي الوطني بسيئول.
وتعد هذه الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا ضمن المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من مدينة ووهان.
وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 637 حالة وفاة و31211 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.
وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير عن 3143 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و73 حالة وفاة يوم الخميس، بواقع 69 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعات جيلين وخنان و قوانجدونج وهاينان.
وأضافت أنه تم تسجيل 4833 حالة جديدة مشتبه بها يوم الخميس، وأن 4821 مريضا ما زالوا في حالة حرجة، فيما خرج 1540 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.
وتابعت اللجنة :إنه تم تعقب 314028 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26762 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الخميس.
وتم الإبلاغ عن 24 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بما في ذلك حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16 حالة في مقاطعة تايوان.