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الصين تحقق في وفاة مكتشف فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:49 ص
الطبيب لي وينليانغ
الطبيب لي وينليانغ مكتشف فيروس كورونا
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محمود محسن
كشفت فضائية الغد العربي، أن الصين ستفتح تحقيقا في وفاة الطبيب المكتشف لفيروس كورونا في الصين.

وأعلنت هيئة تفتيش صينية الجمعة فتح تحقيق في أعقاب وفاة طبيب كان أول المحذرين من فيروس كورونا الجديد وتعرض لتأنيب من السلطات الصينية لمجاهرته بالأمر.

وذكرت اللجنة في بيان أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب لي وينليانج "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانج والتي أثارها الناس".

وجاءت وفاته بعد مضاعفات ناتجة عن إصابته بالفيروس، بحسب ما أعلنت الجمعة المستشفى التي عمل فيها.

وكان لي وينليانج يعمل طبيبًا للعيون في مدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس، عندما لاحظ مرضى تظهر عليهم أعراض مشابهة لتلك الخاصّة بمرض المتلازمة التنفّسيّة الحادّة الشديدة (سارس) الذي انتشر بين عامي 2002 و2003.


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