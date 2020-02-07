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رياضة

سداسي الزمالك يستكمل تدريباته بصالة الجيم استعدادا لـ الإسماعيلي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بأداء السداسي إسلام جابر وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمد عبدالشافي وطارق حامد وحازم إمام الفقرة التأهيلية التي أقيمت بداية المران واستمرت لنصف ساعة وعدم استكمال باقي الفقرات.

وفضل كارتيرون اكتفاء السداسى بهذه الفقرة التي شملت ركض لعشرة دقائق، واللعب بالكرة لمدة 20 دقيقة على أن يستكملوا باقي التدريبات بـ جمانيزيوم النادي. 

ويهدف الجهاز الفني  للزمالك لحصول اللاعبين على أكبر قدر من الاستشفاء لتفادي الإرهاق في الفترة المقبلة.

ويواجه الزمالك ضغطا رهيبا فى المباريات القوية على المستويين المحلي والإفريقي، بعد إعلان قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس بمواجهته الترجى الرياضى التونسى.

ويلتقى الزمالك يوم 9 فبراير مع الإسماعيلى فى الجولة الـ 17 للدورى ثم يسافر إلى الدوحة 11 نوفمبر لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الإفريقي بقطر.

ويسافر الزمالك من الدوحة إلى الإمارات العربية المتحدة لمواجهة مواطنه الأهلي المصري على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير ويعود لمقابلة الأهلى مرة أخرى فى الدوري 24 فبرابر فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، ثم يلتقى الترجى فى ذهاب دور الثمانية بالقاهرة 29 فبراير وبيراميدز فى الدوري 2 مارس والترجى فى لقاء الإياب 6 مارس المقبل بتونس.


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