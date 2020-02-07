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مرأة

بـ إكسسوارات لافتة .. أمينة خليل تخطف الأنظار فى إيطاليا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:19 م
أمينة خليل
أمينة خليل
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها بـ  ميلان فى إيطاليا.


تألقت أمينة خليل فى الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح و نسقت معه قميص أبيض وذا أكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم بأنه بسيط و لا يحمل أى نقوشات.

وأكملت أمينة خليل إطلالتها بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، واعتمدت أمينة خليل على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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