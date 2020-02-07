بـ إكسسوارات لافتة .. أمينة خليل تخطف الأنظار فى إيطاليا

أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها بـ ميلان فى إيطاليا. حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها بـ ميلان فى إيطاليا.









أمينة خليل فى الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح و نسقت معه قميص أبيض وذا أكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم بأنه بسيط و لا يحمل أى نقوشات. تألقتفى الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح و نسقت معه قميص أبيض وذا أكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم بأنه بسيط و لا يحمل أى نقوشات.





أمينة خليل إطلالتها بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام. وأكملتإطلالتها بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.





أمينة خليل على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها. أما من الناحية الجمالية، واعتمدتعلى خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



