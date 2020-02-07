عاطلان ينتحلان صفة رجال شرطة لعبورالأكمنة بسيارات مسروقة

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عاطلين كونا عصابة لسرقة السيارات وتبين سرقتهم ٥ سيارات ، وعثر بحوزتهما على كارنية ضابط شرطة لتسهيل مروره من الأكمنة .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بإسلوب " المفتاح المصطنع "وكذا ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بإسلوب " كسر الزجاج " .





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة المعراج ـ المعادي الجديدة دائرة القسم مستقلان سيارة ، وعثر بحوزة المتهمين كارنية صادر من وزارة الداخلية.





وبالكشف الفني على اللوحات المثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ومبلغ بسرقتها .





بمواجهتهما أقرا بأن السيارة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي وقاما بسرقة اللوحات المعدنية المضبوطة بقصد تثبيتها على السيارة لعدم الاستدلال عليهما.





وأضاف المتهمان بسرقة الكارنية المضبوط بحوزته من داخل سيارة حال توقفها بمنطقة 6 أكتوبر أول / جيزة ، وقيامه بتثبيت صورته الشخصية عليه بقصد انتحال صفة رجل شرطة لتسهيل مروره من الأكمنة .





بتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بإسلوب " المفتاح المصطنع " ، وكذا ارتكاب عدد 5 حوادث سرقة من داخل سيارات بإسلوب " كسر الزجاج " .