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حوادث

بمجموعات قتالية.. الأمن العام يداهم قرية كوم النور بالدقهلية ويضبط ٦ متهمين وبحوزتهم سلاح ومخدرات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:54 م
محموعات قتالية
محموعات قتالية
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مصطفى الرماح
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.

واستهدفت الحملة قرية كوم النور دائرة مركز ميت غمر أسفرت جهودها عن ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 6 قطع سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة تزن  حوالى (32,5 كجم من نبات البانجو المخدر-3  كجم لمخدر الحشيش).

وتم ضبط عاطل، 33 سنة، والسابق إتهامه فى قضيتى "مخدرات ، سلاح بدون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "سرقة بالإكراه إستعمال قوة" والمحكوم عليه فيهما بالسجن لمدة13سنة) وبحوزته (بندقية آلية و7 طلقات من ذات العيار- 20 كجم من نبات البانجو المخدر) و عاطل 27 سنة، والسابق إتهامه فى قضية وبحوزته (بندقية آلية وعدد 12 طلقة من ذات العيار 10 كجم من نبات البانجو المخدر) وعاطل 37 سنن والسابق إتهامه فى 4 قضايا "شروع فى قتل ، إطلاق أعيرة نارية ، ضرب" وبحوزته (بندقية خرطوش"ماركة شوت جن" وعدد 3 طلقات من ذات العيار- 2 كجم لمخدر الحشيش وعاطل "47 سنن "وبحوزته (بندقية خرطوش"ماركة شوت جن" وعدد 2 طلقة من ذات العيار  - 1 كجم لمخدر الحشيش) وعاطل 30 سنة وبحوزته (فرد خرطوش - 1,5 كجم من نبات البانجو المخدر) وعاطل 31 سنن وبحوزته (فرد خرطوش- 1 كجم من نبات البانجو المخدر) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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