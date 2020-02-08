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محافظات

كلمنتينا .. فاكهة الشتاء في سيناء والكيلو بجنيه

السبت 08/فبراير/2020 - 03:00 ص
كلمنتينا
كلمنتينا
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ايمن محمد
كلما يحل فصل الشتاء في سيناء  تنتشر  فاكهة  الكلمنتينا في شمالها وجنوبها  من مزارع سيناء حيث  تباع بأسعار لا تتجاوز جنيه للكيلو جرام.

تجدها في الشوارع محملة على السيارات وعربات وبائعي الفاكهة لها مذاق خاص يجمع ما بين اليوسفي والبرتقال .

يقول رائد محمد أحد البائعين الشباب بشارع المنشية بطور سيناء إن الكلمنتينا دخلت زراعتها  لسيناء من فلسطين.

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ونجحت الزراعة وانتشرت بشكل كبير وأصبحت مزارع كبيرة وعملاقة مشيرا إلى أنها تأتي في سيارات طازجة من شمال سيناء وجنوبها مضيفا أنها تحمي من البرد حيث يوجد لها فيتامين سي .

وأضاف علي عواد أحد البائعين إن للكلمنتينا شكل مميز ولون جميل يجذب الناس إليها علاوة علي مذاق رائع   لذيذ  حيث يمكن ان تكون عصير  ايضا رائع .
كلمنتينا .. فاكهة الشتاء في سيناء والكيلو بجنيه
كلمنتينا .. فاكهة الشتاء في سيناء والكيلو بجنيه
كلمنتينا .. فاكهة الشتاء في سيناء والكيلو بجنيه
كلمنتينا .. فاكهة الشتاء في سيناء والكيلو بجنيه
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