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فن

بـ الأبيض والأسود .. شيرين رضا تتألق في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:34 م
شيرين رضا
شيرين رضا
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محمد بدران
شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيرين رضا بإطلالة كاجوال، وارتدت فستانا باللون الأسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، كما أنها لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات.

وتنتظر شيرين رضا عرض فيلمها الجديد رأس السنة الذي يشارك في بطولته إياد نصار، احمد مالك.

يذكر أن الفنانة شيرين رضا شاركت في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وإياد نصار وتارا عماد وهند صبري والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
بـ الأبيض والأسود .. شيرين رضا تتألق في أحدث جلسة تصوير
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