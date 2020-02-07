رافضه اتجوز .. ميس حمدان تشعل إنستجرام

نشرت ميس حمدان صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة ساحرة وأنيقة، نالت إعجاب الكثير من متابعيها.





وعلقت ميس حمدان على الصورة قائلة " الحب أحلى حاجة اتخلقت فعليا في الوجود بكل أشكاله، ولو حتكلم عن الحب بين الراجل والست فبالنسبة لي الحب ده بالذات بينعش فؤادي وبيخليني إنسانة محبة للحياة وعايزة أكون أحسن وحاجات تانية كتير والحمد لله عشته أكتر من مرة بكل تفاصيله الحلوة والمرة ووجعه المؤلم ورغم كل ده لسه بدور عليه بشغف ورافضة اتجوز من غير حب رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حوليه أن خلاص مفيش حاجة اسمها حب لكن أنا مصممة إني مش حتنيل اتجوز غير عن حب حتى لو حيروح بعدها بيوم بس هو ده تفكيري دلوقتي جايز يتغير بعدين وأنا ماشية على العكاز مثلا هههه معرفش.





وتابعت "الدنيا مش مستاهلة فاستغلوا الحب وسخروه ليكو واستمتعوا بيه قد ما تقدروا ..حبوا وتحبوا لأن الحب بيهون كل شىء مهما كان صعب الحب بيدي طاقة إيجابية تخليك طاير فوق الريح من الآخر كدة الحب حيفضل طول عمره مرمغة مش مفهومة".





وظهرت ميس حمدان، بـ فستان أحمر لامع من قماش فتافيت السكر، ونسقت معه شابوة ورد ووضعت ميكب بالالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية.





ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق، واختارت طلاء أظافر باللون الذهبي المناسب لإطلالتها، وكانت دانا حمدان من أبرز المعجبين.