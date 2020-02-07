السلطات تتكتم.. وفاة 5 أشخاص بفيروس كورونا في كوريا الشمالية

أفادت وسائل إعلام كورية بوفاة 5 أشخاص في كوريا الشمالية بفيروس كورونا المستجد، إلا أن السلطات تتكتم على الأمر.





ووفقا لصحيفة "دايلي ان كي" فإن 5 أشخاص توفوا بمدينة سينويجو شمال العاصمة الكورية، ونقلت عن مصادرها قولها إن مسؤولي الصحة العامة تلقوا أوامر بالتخلص من الجثث والحفاظ على أمر الوفيات سرا وإخفائه عن الجمهور.





ونقلت عن مصادر في كوريا الشمالية قولها إن أحد المرضى ذهب لمستشفى في سينويجو الشهر الماضي مصابا بأعراض تشابه الإنفلونزا، وحصل على خافض للحرارة والأدوية اللازمة، لكنه توفي فيما بعد، مشيرة إلى أن الأمر تكرر بعد ذلك مع حالات أخرى وتوفي معظمهم في النهاية.





وأوضحت أنها لم تتأكد من الأعمار أو مهن المرضى أو تحديد تاريخ سفرهم.





وتشير الصحيفة إلى أن السلطات الكورية لم تعلن عن حالات إصابة حتى الآن، رغم انتشار الفيروس في معظم البلدان المجاورة لها.





وسلطت الضوء الضوء على تصريح لمسؤول بوزارة الصحة العامة أكد خلاله ان الحالات المشتبه فيها من حالات العدوى التي تعاني من الحمى أو السعال تخضع للحجر الصحي والعلاج.