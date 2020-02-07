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منوعات

سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:16 م
لص يتسبب في وفاة
لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء محاولته سرقتها
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هدير علاء
توفيت سيدة ثلاثينية بشكل مأساوي إثر إصابتها بسكتة قلبية أثناء تعرضها لمحاولة سرقة في مدينة "روثرهام" بمقاطعة "ساوث يوركشاير" البريطانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية بأن الضحية، التي لم يتم بعد الكشف عن هويتها، توفيت في المستشفى بعد أن توجهت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث ونُقلت هي إلى هناك لتلقي الرعاية اللازمة.

وألقت السلطات في أعقاب ذلك القبض على رجل في التاسعة والخمسين من عمره للاشتباه في تورطه في جريمتي السرقة والقتل، وهو حاليًا قيد الاحتجاز، لكن الشرطة لم تكشف بعد عن هويته أيضًا.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة "ساوث يوركشاير" إن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن ملابسات الواقعة، ومن المقرر أن يتم إجراء فحص الطب الشرعي في الأيام المقبلة.

وطالبت الشرطة أي شخص لديه معلومات بشأن هذه الواقعة بسرعة إبلاغها.
سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها
سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها
سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها
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