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منوعات

بسبب جولة تسوق.. أمريكيان في ورطة بعد ترك رضيعهما داخل سيارة.. شاهد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:34 م
أبوان في ورطة بعد
أبوان في ورطة بعد ترك رضيعة بمفردها داخل سيارة
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هدير علاء
أنقذت الشرطة في مدينة "فورت مايرز" بولاية "فلوريدا" الأمريكية، طفلة رضيعة عمرها أربعة أشهر بعد أن تركها والداها بمفردها دون رعاية في سيارة خارج محل تجاري وتوجها للتسوق صباح أمس، الخميس.

وأفاد بيان أصدرته إدارة شرطة "فورت مايرز" بأنها تلقت بلاغًا بشأن طفلة موجودة داخل سيارة مركونة خارج أحد المحلات التجارية، وذكر الشخص الذي أبلغ عن الواقعة أن والدي الطفلة ذهبا للتسوق؛ وبالفعل وصل ضباط شرطة إلى المكان، وقاموا بإخراج الطفلة من السيارة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الجمعة، لقطات ترصد تفاصيل ما حدث في أعقاب ذلك، ويظهر أحد ضباط الشرطة في هذه اللقطات وهو يحمل الرضيعة بين ذراعيه ويقدم لها الطعام أثناء انتظار عودة والديها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لدى عودة والدي الطفلة إلى السيارة، تم إلقاء القبض عليهما بتهمة الإهمال؛ وتم احتجاز الأم في سجن مقاطعة "لي" بولاية "فلوريدا" بتهمة إهمال الطفلة دون إلحاق أذى بدني، ويواجه والد الطفلة بدوره تهمة الإهمال وترك طفلة دون رعاية في سيارة لمدة تتجاوز 15 دقيقة.

الجدير بالذكر أن الطفلة حاليًا في رعاية مؤسسة حكومية تختص بتوفير الخدمات الاجتماعية للأطفال والأسر وضحايا العنف المنزلي. 

ومن المقرر أن يمثل الأبوان أمام المحكمة في التاسع من مارس المقبل.
بسبب جولة تسوق.. أمريكيان في ورطة بعد ترك رضيعهما داخل سيارة.. شاهد
بسبب جولة تسوق.. أمريكيان في ورطة بعد ترك رضيعهما داخل سيارة.. شاهد
بسبب جولة تسوق.. أمريكيان في ورطة بعد ترك رضيعهما داخل سيارة.. شاهد
بسبب جولة تسوق.. أمريكيان في ورطة بعد ترك رضيعهما داخل سيارة.. شاهد
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