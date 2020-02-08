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رياضة

أسامة عرابي: مدرب صن داونز تحدث بعقلانية عن مواجهة الأهلي..فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 12:51 ص
أسامة عرابي
أسامة عرابي
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عمر سلامة
أكد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز تحدث بعقلانية عن مواجهه الأهلي المقبلة في دوري أبطال افريقيا.

وقال عرابي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " أنه يتمنى أن يكون الأهلي والزمالك في أفضل حلاتهما الفنية خلال مواجهتي صنداونز والترجي.

وتابع أن الأجواء في جنوب أفريقيا مشابهه لمصر بصورة كبيرة، وأن الملاعب على أعلى مستوى وأفضل كثيرا من ملاعب اخرى في بعض الدول الافريقية.

وأتم أن اداء الأهلي ليس هو الذي بدأ به الدوري ولكن النتائج مازالت رائعة وتسير بشكل جيد ولكن اللاعبين يعانوا من ضغط المباريات.
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