شاهد.. أحدث ظهور لـ داليا مصطفى بإيطاليا.. صور

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .





وظهرت داليا بالصورة باطلالة شتوية انيقة باللون الاسود بمدينة ميلانو بأيطاليا



