شاهد.. أحدث ظهور لـ داليا مصطفى بإيطاليا.. صور

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .
وظهرت داليا بالصورة باطلالة شتوية انيقة باللون الاسود بمدينة ميلانو بأيطاليا
يذكر أن داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولته إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة جلال، عزوز عادل، وهو من إنتاج تامر مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، حمدي الوزير، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، ليلى عز العرب.