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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ داليا مصطفى بإيطاليا.. صور

السبت 08/فبراير/2020 - 02:48 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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كريم ناصر
نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام . 

وظهرت  داليا بالصورة باطلالة شتوية انيقة باللون الاسود بمدينة ميلانو بأيطاليا 

يذكر أن داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، ‏وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولته ‏إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة ‏جلال، عزوز عادل، وهو من إنتاج تامر ‏مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ‏عايدة رياض، حمدي الوزير، فريدة سيف النصر، عارفة ‏عبد الرسول، ليلى عز العرب‎.
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#milano #doumo #church #italy

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