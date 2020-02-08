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أخبار العالم

عاجل.. وفاة أول أمريكي بفيروس كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت السفارة الأمريكية في بكين، اليوم السبت، إن أول مواطن أمريكي في مدينة ووهان الصينية توفى أول أمس بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأصيب 31 ألف شخص على الأقل في عشرين بلدًا بفيروس كورونا، توفي منهم 630، منذ ظهر المرض أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، على الأرجح في سوق كان يبيع حيوانات نادرة للاستهلاك الغذائي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الجمعة، أن بلاده مستعدة لتقديم 100 مليون دولار للصين والدول الأخرى التي ضربها فيروس كورونا الجديد لمكافحة الوباء.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينج، قد أعلن في وقت سابق، أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات البلاد للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.
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