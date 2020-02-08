قوافل مستقبل وطن الطبية توقع الكشف على 2550 حالة بالغربية.. صور

نظم حزب "مستقبل وطن"، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، أكبر قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بقرية كفر ميت حواي في محافظة الغربية ، وذلك تحت رعاية المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة.





نظمت القافلة أمانة المهنيين بالمحافظة، بالتعاون مع أمانة مركز السنطة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتوفير مزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.





وأكد المستشار ماهر درويش أمين المهنيين بالغربية، أن تنظيم القوافل الطبية يأتي ضمن الأنشطة الاجتماعية الذي ينظمها حزب مستقبل وطن لتخفيف العبء عن كاهل الأسر والمواطنين البسطاء وشمولهم بالرعاية في كافة التخصصات، حيث ضمت القافلة 22 أستاذ من مختلف التخصصات الطبية؛ طب وجراحة العيون والجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة وجراحة المسالك البولية وأمراض الباطنة وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام والأمراض الجلدية والتناسلية وطب الأطفال.





من جانبه قال الدكتور مفيد عواجة أمين الحزب بالسنطة، إن القافلة الطبية شهدت اقبالا كبيرا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 2150 حالة وصرف الدواء لهم بالمجان، بجانب توفير خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات جامعة طنطا ومستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى.





في السياق نفسه، استقبل الأهالي القافلة الطبية بحالة من الارتياح الشديد، مؤكدين انها شهدت إقبالًا كبيرًا، وطالبوا بتكرار هذه القوافل والتي تضم نخبة من كبار الأطباء في كل التخصصات وتقدم خدماتها العلاجية المتميزة بالمجان.





وعلى هامش القافلة، تم عمل ندوات توعوية للوقاية من فيروس كورونا، وأورام الثدي، والزواج المبكر، والعمل التطوعي. كما تم تكريم جميع الأطباء المشاركين في القافلة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالغربية، بحضور نقيب الصيادلة بالغربية الدكتور هاني دنيا، وأعضاء هيئة مكتب مركز السنطة، وأعضاء الوحدة الحزبية بقرية كفر ميت حواي.





يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.