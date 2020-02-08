احتفالات باجا بمناسبة العيد القومي للدقهلية..صور

نظم مجلس مدينة أجا بالدقهلية اليوم احتفالية بمناسبة العيد القومى للمحافظة والذى يوافق ٨ فبراير وهو ذكرى انتصارات شعب المنصورة على الحملة الفرنسية السابعة في معركة المنصورة عام 1250 وتم فيها أسر قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا وإيداعه أسيرا بدار بن لقمان بالمنصورة وسجل فيها ابناء الدقهلية ملحمة شجاعة وتضحية عبر السنوات .

جاءت الاحتفالية بحضور رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا وذلك بساحة مركز شباب مدينة أجا وبحضور علاء الشربينى وكيل مديرية الشباب للشباب والنائب فوزى فتى عضو مجلس النواب عن مدينة اجا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين .





بدأت الاحتفالية بعدة عروض رياضية بالتنسيق مع إدارة شباب اجا وفقرات غنائية واستعراضات وفقرات شعر لطلاب وطالبات مدارس أجا المختلفة وعرض التنورة وباقى إدارات الخدمات بأجا.





وقالت رئيس المدينة إن المحافظة من أعرق المحافظات حيث أنجبت العديد من العمالقة فى شتى المجالات وأضافت أن ذكرى العيد القومى هى ذكرى غالية على كل المصريين وليس الدقهلية فقط وان هذا الانتصار العظيم على الحمله الفرنسية اسرى كل معانى الوطنية والتضحية لدى كل من أحب وطنه.



