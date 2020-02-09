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تكنولوجيا

بسبب فيروس كورونا .. آبل تصدر قرارا جديدا حول متاجرها في الصين

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:05 ص
آبل
آبل
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شيماء عبد المنعم
أوضحت شركة آبل "Apple" الأمريكية، أنها ستمدد إغلاق متاجرها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا في المنطقة، وقالت الشركة في بيان لها: "بعد التشاور مع خبراء الصحة العامة والهيئات الحكومية، أننا نعمل على إعادة فتح مكاتبنا ومراكز الاتصال التابعة لنا في الأسبوع الذي يبدأ في 10 فبراير، ونحن نستعد لإعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة لدينا".

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويتز"، قالت عملاق التكنولوجيا الأمريكي: "نواصل إخبار عملائنا عند الانتهاء من مواعيد الافتتاح، ولا يزال متجرنا على الإنترنت مفتوحا، وبينما نعود تدريجيا إلى العمل، فإن أولى أولوياتنا رفاهية فرقنا وشركائنا الموردين والعملاء في جميع أنحاء الصين، ولا نزال متعاطفين مع المتأثرين بفيروس كورونا وأولئك الذين يعملون على مدار الساعة لعلاج انتشاره ودراسته واحتوائه".

وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تخطط لإغلاق جميع متاجرها في الصين حتى 9 فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.

وتعد الصين منطقة سوق وتصنيع مهمة لشركة آبل، وهي محرك رئيسي لنموها، حيث شحنت آبل 3.2 مليون هاتف آيفون للصين حتى شهر ديسمبر.

وبحسب ما ذكره موقع "cultofmac"، تم إغلاق جميع المحلات الـ 42 هذا الأسبوع بسبب تفشي المرض ولكن كان من المقرر افتتاحه في 10 فبراير، حيث تشير الصفحات الخاصة بالمتاجر إلى أنها ستفتح من جديد يوم الاثنين، لكن مذكرة للموظفين المحليين في الصين مرسلة من ديردري أوبراين "Deidre O’Brien"، تشير إلى أن هذا غير محتمل الآن.

وتنص رسالة نائب رئيس قسم البيع بالتجزئة والأفراد بشركة آبل على أنه بينما تعمل عملاق التقنية على إعادة فتح مكاتبها، فقد تستغرق الأمور وقتا أطول في المتاجر.

وقالت المذكرة: "تعمل متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة بنشاط على إعادة فتحها في موعد سيتم تحديده في الأسبوع القادم، لكن تؤثر عمليات التنظيف الإضافي والبروتوكولات الصحية والقيود المحلية حول الأماكن العامة في هذا القرار".

وتشير المذكرة إلى إن آبل تتوقع أن تكون عملية استئناف العمل تدريجية، وأضافت: "بالنظر إلى أننا نعمل معا لاستئناف العمل تدريجيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإن الرفاهية الصحية للموظفين هي أولوية أولى، ونحن ممتنون للغاية للجميع لمواجهة هذه الفترة الصعبة بأقصى قدر من التعاطف والتفاهم".
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