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فن

الخلافات عرض مستمر | أصالة تسخر من أحلام .. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 05:11 م
اصالة واحلام
اصالة واحلام
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شروق ابراهيم
سخرت الفنانة السورية أصالة نصري من الفنانة الاماراتية احلام بطريقة غير مباشرة في حفلها بمهرجان هلا فبراير الذي اقيم امس الجمعة. 

وقالت اصالة على المسرح :" عندي فستانين ورا الكواليس حاطتهن احتياط قلت يمكن ‏تعودتوا على التغيير فبغيرهن ولا ماشي حالي بفستان واحد، عموما الريش جاهز‎"، لافتة الى احلام التي ظهرت في احد حفلاتها بفستان بالريش. 

يذكر أن الخلاف بدأ بين النجمتين بعد أزمة مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وما ذكرته أصالة بحقها عندما تمنت لها الشفاء بمنشور لها، وهو ما جعل أحلام تتحدث عنها بكلمات طيبة وتشكر معدنها وأصلها.

وردت أصالة على أحلام بكلمات يبدو أنها لم تكن على هواها، فما كان من أحلام إلا أن قامت بحذف الرد الخاص بها، وهاجمت أصالة بشدة، ما جعل جمهور الأخيرة يدخل في سجال مع أحلام عبر السوشيال ميديا. 

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