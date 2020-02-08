ضمن حملة مراكب النجاة.. القومى للمرأة يدرب 300 رائدة ريفية بالغربية

ينظم المجلس بمحافظة الغربية دورة تدريبية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 8 حتى 10 فبراير تستهدف تدريب 300 رائدة ريفية من مختلف مراكز و مناطق المحافظة.

يأتى ذلك في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تتم تحت قيادة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

وقالت الدكتورة صفاء مرعي مقررة فرع المجلس بمحافظة الغربية، أن هذا التدريب يعتبر تمهيدًا لإطلاق حملة طرق الأبواب فى إطار مبادرة «مراكب النجاه»، بمختلف مراكز و قرى المحافظة الثمانية و24 قرية تابعة، خلال الفترة من 11 الى 13 فبراير الجاري، وتتضمن الدورة التدريبية تدريب الرائدات الريفيات على مجموعة من الرسائل الخاصة بالحملة، ومنها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالبدائل الايجابية الامنة، وبمشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به.

وحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة صفاء مرعى مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، وكلا من وائل فراج، ومنى مهنى من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة.