AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ضمن حملة مراكب النجاة.. القومى للمرأة يدرب 300 رائدة ريفية بالغربية

السبت 08/فبراير/2020 - 06:36 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدي

 ينظم المجلس بمحافظة الغربية دورة تدريبية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 8 حتى 10 فبراير تستهدف تدريب 300 رائدة ريفية من مختلف مراكز و مناطق المحافظة.

يأتى ذلك في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تتم تحت قيادة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

وقالت الدكتورة صفاء مرعي مقررة فرع المجلس بمحافظة الغربية، أن هذا التدريب يعتبر تمهيدًا لإطلاق حملة طرق الأبواب فى إطار مبادرة «مراكب النجاه»، بمختلف مراكز و قرى المحافظة الثمانية و24 قرية تابعة، خلال الفترة من 11 الى 13 فبراير الجاري، وتتضمن الدورة التدريبية تدريب الرائدات الريفيات على مجموعة من الرسائل الخاصة بالحملة، ومنها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالبدائل الايجابية الامنة، وبمشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به.

وحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة صفاء مرعى مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، وكلا من وائل فراج، ومنى مهنى من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور عضوات وأعضاء  فرع المجلس بالمحافظة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للمرأة يشارك في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

مراكب النجاة.. الهجرة تطلق المبادرة الرئاسية من الفيوم وسيدات المحافظة يشاركان في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

القومي للمرأة بالبحيرة يقود مبادرة الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

مبادرة "مراكب النجاة "الرئاسية تواصل فعالياتها بالبحيرة.. صور

الهجرة : دورات تدريبية لـ 650 شابا بالبحيرة

قومي الأمومة والطفولة في البحيرة يشارك بمبادرة مراكب النجاة الرئاسية

ترشيحاتنا

نتيجة لا تخطر ببالك.. شاهد ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟

هل ينتقل كورونا عن طريق الناموس والبعوض؟ مدير الحجر الصحي يجيب

انتوا مش بتحسوا بالبرد.. متابع يحرج هنا الزاهد بعد ظهورها بـ جيب قصير فى عيد ميلاد زوجة كريم فهمي

اختفاء صحفي صيني بعد كشفه حقيقة الاهتمام في مستشفيات مدينة ووهان

من جديد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

هاني زادة يكشف موقف سيد عبد الحفيظ من الانضمام للزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مراسم دفن كيرك دوجلاس

كارثة.. احذر شراء البصل المهبب بالأسود لخطورته وإصابتك بهذه الأمراض

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور