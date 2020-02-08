توتا الخاين.. أوس أوس يشارك فيديو له مع محمد عبد الرحمن من كواليس مسلسل "صد رد".. شاهد

نشر الفنان اوس اوس فيديو له مع الفنان محمد عبد الرحمن من كواليس مسلسل " صد رد " عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".
وعلق اوس اوس: " توتا الخاين من كواليس تصوير مسلسل #صد_رد 😂🙈🐇🐇🐇🐇 ".
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :
المشهد جامد - قلبى انت - خد حقك بقا 😂
يشار إلى أن أوس أوس بمسلسل " اتنين فى الصندوق"، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.
يذكر أن مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، بطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.