AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

توتا الخاين.. أوس أوس يشارك فيديو له مع محمد عبد الرحمن من كواليس مسلسل "صد رد".. شاهد

السبت 08/فبراير/2020 - 06:57 م
اوس اوس
اوس اوس
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان اوس اوس فيديو له مع الفنان محمد عبد الرحمن من كواليس مسلسل " صد رد " عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".
وعلق اوس اوس: " توتا الخاين من كواليس تصوير مسلسل #صد_رد 😂🙈🐇🐇🐇🐇 ".


وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : 


المشهد جامد - قلبى انت - خد حقك بقا 😂


يشار إلى أن أوس أوس بمسلسل " اتنين فى الصندوق"، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.


يذكر أن مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، بطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

Advertisements

ترشيحاتنا

الفلوس يحتل المركز الثانى فى إيرادات السينما

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور

رزق بـ كيان.. هل تحصل ابنة محمد صلاح الجديدة على الجنسية الإنجليزية؟

بسبب يوسف البلايلي.. إيقاف مصور صحفي سعودي وسحب بطاقته

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مراسم دفن كيرك دوجلاس

كارثة.. احذر شراء البصل المهبب بالأسود لخطورته وإصابتك بهذه الأمراض

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور