AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تقترح عقد جولة جديدة للمباحثات في جنيف 18 فبراير

السبت 08/فبراير/2020 - 06:49 م
بعثة الأمم المتحدة
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
Advertisements
أحمد محرم
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف.

وذكرت البعثة أن الاجتماع شهد توافقًا على أهمية استمرار الهدنة في ليبيا و أهمية احترامها وتجنب خرقها.



واقترحت البعثة الأممية عقد جولة جديدة من المحادثات الليبية في 18 فبراير في جنيف.

وأوضحت البعثة أن الطرفين الليبيين متوافقان بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها، والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية.

واتفق الطرفان الليبيان خلال الاجتماع على وقف تدفق المقاتلين الأجانب وإخراجهم من أراضي البلاد، واستمرار التفاوض وصولا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التجمعات الوطنية الليبية: التهديد بإنزال قوات تركية على الأراضي الليبية غزو وانتهاك لسيادة دولة مستقلة

قوى التجمعات الوطنية الليبية تدين التهديدات التركية بإنزال قوات عسكرية في طرابلس: خرق فاضح لــ ميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولي والإنساني.. وتدخل إقليم المتوسط وشمال إفريقيا في صراع مسلح

قمة أفريقية مرتقبة لـ بحث الأزمة الليبية في أديس أبابا

شاهد.. لحظة إسقاط الجيش الليبي لطائرة تركية في طرابلس

أبو الغيط: الأطراف الليبية تتحمل المسئولية الأكبر في التوصل إلى تسوية وطنية لإخراج البلاد من هذا المأزق الخطير

خرق هدنة برلين في ليبيا.. ولجنة عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

حكم النوم على جنابة حتى الصباح..الإفتاء تجيب

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

فيتور بيسيرو نجل مدرب الأهلي السابق لـ صدى البلد: صالح جمعة الأفضل في مصر.. ولكن

أخبار الفن | ابنة عمرو دياب تثير الجدل من داخل غرفتها.. أزمات نانسي عجرم تتوالى

1000 جنيه شهريا.. ننشر ضوابط صرف حافز معلمي وموجهي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

انتوا مش بتحسوا بالبرد.. متابع يحرج هنا الزاهد بعد ظهورها بـ جيب قصير فى عيد ميلاد زوجة كريم فهمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مراسم دفن كيرك دوجلاس

كارثة.. احذر شراء البصل المهبب بالأسود لخطورته وإصابتك بهذه الأمراض

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور