بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تقترح عقد جولة جديدة للمباحثات في جنيف 18 فبراير

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف.





وذكرت البعثة أن الاجتماع شهد توافقًا على أهمية استمرار الهدنة في ليبيا و أهمية احترامها وتجنب خرقها.













واقترحت البعثة الأممية عقد جولة جديدة من المحادثات الليبية في 18 فبراير في جنيف.





وأوضحت البعثة أن الطرفين الليبيين متوافقان بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها، والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية.



