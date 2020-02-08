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أخبار البلد

قمة حول ليبيا واجتماع الصحراء الغربية.. أجندة مكثفة لـ الرئيس في أديس أبابا

السبت 08/فبراير/2020 - 11:16 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
تشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي التي ستعقد يومي ٩ و١٠ فبراير الجاري، نشاطا مكثفا حيث يقوم الرئيس السيسي بتسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن نشاط الرئيس في أديس أبابا يتضمن المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقى حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. 

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وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.
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