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رياضة

ثاني مباراة لـ ايمانويل امونيكي .. بيكلي ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام الإنتاج الحربي

السبت 08/فبراير/2020 - 06:57 م
ايمانويل امونيكي
ايمانويل امونيكي
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حسن العمدة
أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ17 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن 
خط الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وباولن فوافي
الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي 

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد مرشوح وخالد أوتشو وأودو موسيس ومحمد إبراهيم.
يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 13 نقطة ويحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري.

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