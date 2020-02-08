بدون جراحة.. طرق علاج غرغرينا القدم السكري

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن "الغرغرينا مرض خطير يصيب الأطراف نتيجة اعتلال الأعصاب الطرفية، وهو أحد المضاعفات الشهيرة التي تصيب مرضى السكري، وتظهر على شكل جروح وتورم وتقرحات بالقدم، ولكن هذه الحالة لابد لها من تشخيص عاجل لأنها تسبب العديد من المشاكل الصحية بقدم المريض وتزيد من فرص الإصابة بالغرغرينا المتأخرة التي ربما تحتاج إلى بتر القدم المصابة".





وأوضح "الدالي"، في بيان له، أن "غرغرينا القدم السكري تصيب الأطراف وتشير إلى موت أنسجة الجسم نتيجة لتوقف إمداد الدم للأعضاء أو بسبب إصابتها بعدوى بكتيرية حادة، وذلك لأن مريض القدم السكري من السهل أن يكون عرضة للإصابة بجروح وقرح بالقدمين يصعب شفاؤها، وتزداد فرصة تلوث الجروح بالبكتيريا عند تركها دون علاج لفترة طويلة، بالإضافة إلى عدم وجود أجسام مضادة لمقاومة البكتيريا نتيجة لضعف وصول الدم إلى القدمين".





وأضاف أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن علاج غرغرينا القدم السكري يتم بطرق كثيرة ومتعددة، فمن الممكن أن يتم من خلال إزالة الأنسجة الميتة لمنع انتشار الغرغرينا، وإعطاء فرصة للأنسجة السليمة المحيطة بالعلاج و الالتئام، أو أن يتم العلاج بالمضادات الحيوية في صورة حقن وأقراص، أما العلاج بالأكسجين، فهو من أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج بعض حالات الغرغرينا، حيث يوضع المريض في غرفة تحتوي على الأكسجين الواقع تحت درجات ضغط مرتفعة عن تلك الموجودة في الهواء الخارجي العادي ليعمل الضغط المرتفع للأكسجين على إشباع الدم مما يؤدي إلى تحفيز شفاء الأنسجة الميتة.