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برلمان

أخبار البرلمان .. أبو العينين خلال مؤتمر جماهيري: خطة للارتقاء بمنظومة التعليم في الجيزة.. وعبد العال يؤكد: مصر ستظل عونا للفلسطينيين

السبت 08/فبراير/2020 - 11:01 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 8 فبراير:

نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم)، في ضيافة نائب مستقبل وطن، منتصر رياض، بمكتبه لخدمة المجتمع، وبمشاركة عدد من قيادات وأعضاء الحزب، على رأسهم اللواء علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إضافة إلى النائب محمد علي عبد الحميد، وعادل ناصر، أمين الحزب بالجيزة، وجمال راجح، أمين قسم الجيزة بالمحافظة، وشريف جلال أمين الشباب، وأحمد قطب مساعد الحزب.

مظاهرة حب من سيدات الجيزة لدعم أبو العينين في الانتخابات: خير من يمثلنا في البرلمان وتاريخه حافل بالإنجازات

نظمت سيدات الجيزة مؤتمرًا جماهيريا حاشدًا لدعم رجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن للمجالس النيابية، في خوضه الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم)، مؤكدات أن خدمات رجل الصناعة مستمرة ولم تنقطع يوما واحدا ودائما ما ينظر في امور حياتنا وما نقدمه من شكاوى أو تحديات تقابلنا في الحياة ويقوم على حلها بأسرع وقت.

 

ائتلاف شباب المعلمين بالجيزة يعلن تأييده لـ أبو العينين في الانتخابات التكميلية

أعلن أحمد عبد الحميد عضو نقابة المهن التعليمية، وائتلاف شباب معلمي مصر تأييد رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم)، وسط هتافات مؤيدة "المعلمين معاك يا أبو العينين".


معلمو الجيزة يعلنون تأييدهم لـ أبو العينين في انتخابات مجلس النواب التكميلية

أعلن سعيد اسماعيل، نقيب معلمي الجيزة، دعم وتأييد معلمي الجيزة لرجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم)، قائلا: «نؤيد محمد أبو العينين كنقابات وشعب وأحزاب أيضا".

 

وجوده بالبرلمان إضافة كبيرة.. مستقبل وطن: أبو العينين قيمة برلمانية دولية ومحلية عظيمة

ثمن النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موقف نادي ومعلمي الجيزة الداعم لرجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم).

 

أبو العينين: أتبنى كل مطالب المعلمين وأقف معهم قلبا وقالبا..وخطة للارتقاء بمنظومة التعليم في الجيزة

قال رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، المرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم): إنه يتبنى كل مطالب المعلمين ويقف معهم قلبا وقالبا، مؤكدًا ضرورة تحسين أوضاعهم الاجتماعية وزيادة رواتبهم وحوافزهم.

 

وزيرة التخطيط: نسبة الاستثمار ارتفعت إلى 18%.. ونستهدف زيادتها لـ %20

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر لديها تحديات في طريق التنمية، وبحسب أجندة التنمية المستدامة فإن ٣ تحديات بدول العالم تواجه التنمية، موضحة أن  التحدي الأول هو الإحصائيات والبيانات ولدينا جهاز قوي في هذا الصدد وبالتالي لا مشكلة لدينا بل متطورين جدا، في ظل تأخر دول كثيرة جدا بأفريقيا واسيا وهي مشكلة تسعى الأمم المتحدة لحلها.


رئيس النواب: مصر ستظل عونا للفلسطينيين في كل محفل حتى يستعيدوا حقوقهم

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي، والتى تؤكد عدم شرعية أي إجراءات أحادية في الأراضي المحتلة، مؤكدًا الحق غير القابل للتصرف للأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قبل مناقشتها بالبرلمان.. تعرف على قصة العلاوت الخمس وموعد صرفها

تناقش لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب جبالي المراغي، غدا الأحد، طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بنسبة 80%، بعد صدور عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

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