AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"

السبت 08/فبراير/2020 - 09:16 م
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان - عدسة: أشرف العمدة - ندى حمدي

النائب منتصر رياض : الجيزة ستكون على قلب رجل واحد أمام لجان الاقتراع في الانتخابات التكميلية

النائب علاء عابد :  أبو العينين له أيادٍ بيضاء على الجيزة

 

نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم)، في ضيافة نائب مستقبل وطن، منتصر رياض، بمكتبه لخدمة المجتمع، وبمشاركة عدد من قيادات وأعضاء الحزب، على رأسهم اللواء علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إضافة إلى النائب محمد علي عبد الحميد، وعادل ناصر، أمين الحزب بالجيزة، وجمال راجح، أمين قسم الجيزة بالمحافظة، وشريف جلال أمين الشباب، وأحمد قطب مساعد الحزب.

 

وشهد المؤتمر حضورا كبيرا من أهالي الجيزة، وسط تفاعلا وحفاوة كبيرين، برجل الصناعة محمد أبو العينين، وهتافات مؤيدة له، وزغاريد من السيدات اللاتي تواجدن بكثرة.

 

 وجه النائب علاء عابد، التحية للنائب منتصر رياض على دوره الكبير في دعم رجل الصناعة محمد أبو العينين، من أول لحظة أعلن فيه ترشح أبو العينين في الانتخابات التكميلية،  كما حيى أهالي الجيزة على موقفه الكبير الداعم لـ أبو العينين ، الذين يثبتون معدنهم الأصيل.

 

وأكد أن أبو العينين له أيادٍ بيضاء على الجيزة، وأهالي الجيزة كلها تحبه، متابعا: "بنقول لـ أبو العينين سير وكل الجيزة معاك وبتساندك وموعدنا يوم 11 و 12 فبراير، لرد الجميل". ووجه حديثه لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين".

 

وأشار إلى أن مصر كلها تنتظر انتخابات الجيزة التكميلية، ليرون أهل الجيزة وهم يقفون أمام لجان الاقتراع لعودة أبو العينين للحياة النيابية مرة أخرى، مؤكدًا أن أبو العينين له مواقف وطنية عظيمة، ووقف في وجه الجماعة التي أرادت اختطاف مصر، وإبعاده عن المشهد، وقال لها: "أنا وولادي وفلوسي فداء لمصر".

 

وشهدت كلمة النائب علاء عابد تفاعلا كبيرة من أهالي الجيزة الحاضرين وسط هتاف تؤكد وقوفهم وراء ودعمهم لمرشح مستقبل وطن "ايد واحدة.. ايد واحدة".

 

فيما أكد النائب منتصر رياض، أن الجيزة كلها سوف تكون على قلب رجل واحد أمام لجان الاقتراع في الانتخابات التكميلية، المقرر إجراؤها خلال الأسبوع الجاري، مضيفا: "احنا النهارده جايين نقف جنب شخصية برلمانية تتمتع بخبرة كبيرة.. شخصية إقتصادية عظيمة.. شخصية أبو العينين غير العادية.. وكلنا ورا أبو العينين.



ويشغل  محمد أبو العينين عددا من المناصب الهامة، كما أنه حصل على العديد من الجوائز وكرّمته مؤسسات عالمية كبرى، نرصدها فيما يلي:

1-نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

2- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا.

3- بدأ تجربته عام 1983 من قلب الصحراء المصرية وعبر سنوات من العمل الشاق، أصبح أحد رواد الصناعة في العالم، حيث تعد مجموعة كليوباترا واحدة من أكبر 3 شركات في العالم في صناعة السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، يعمل بها أكثر من 25 ألف عامل.

4- شرفه أهالي دائرة الجيزة بثقتهم الغالية، واختاروه نائبا لهم في مجلس الشعب في الفترة من عام 2000 -2011. حصل في انتخابات عامي 2005 و2010 على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية بلغت 88% و95% من أصوات الناخبين على التوالي، رغم أنه لم يقم بحملة انتخابية. ورغم عدم ترشحه في الانتخابات خلال السنوات التسع الماضية لم ينقطع عن تواجده وتواصله مع أهالي الجيزة بصورة شخصية أو من خلال مؤسسة أبو العينين الاجتماعية.

5- انتخب بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية وعربية ومتوسطية رئيسا للبرلمان الأورومتوسطي عام 2010، ومقره مالطا وحاليًا رئيسه الشرفي، وسفيره حول العالم، وممثله الدائم لدى جامعة الدول العربية.

6- انتخب بالإجماع رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وذلك لدورتين متتاليتين في الفترة من 2008- 2011. وتضم الجمعية برلمانات 43 دولة منها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية جنوب المتوسط ودول شرق المتوسط بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي.

7-انتخب رئيسا للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في الفترة من 2005 – 2011، ورئيسا للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في الفترة من عام 2000- 2005، وخلال رئاسته لهما كانتا أنشط لجان المجلس تشريعيا ورقابيا.

8- مارس دوره التشريعي والرقابي على أفضل ما يكون، وكان أكثر نائب تقديما لمشروعات القوانين، قدم أكثر من 10 مشروعات بقوانين تمت الموافقة عليها، ومنها تعديل قانون جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لاستحداث جوائز ومجالات جديدة وزيادة قيمة الجوائز، وقانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز مقدارها 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون لتجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المصريين في الخارج أمام القضاء المصري، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وتعديل قانون التمويل العقاري لإدراج نصوص واضحة لدعم إسكان محدودي الدخل.

9-  كرّمه البرلمان الأورومتوسطى ومنحه جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب في دول جنوب المتوسط (2008) في احتفال كبير بموناكو بحضور أميرها ألبرت الثاني.

10- اختاره الاتحاد الأفريقي أفضل صانع في أفريقيا عام 2018.

11- كرمته منظمة البحر المتوسط العالمية ومقرها إيطاليا ومنحته جائزتها لعام 2018 في الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في احتفال كبير بنابولي بحضور سفير مصر في إيطاليا.

12- حصل على جائزة أفضل مصدر لليابان عام 2005 في احتفال كبير بطوكيو بحضور وزيرة التعاون الدولي في مصر وسفير مصر في اليابان.

13- اختارت اليونيدو شركاته كأفضل شركة في أفريقيا إبداعًا وابتكارًا عام 1997 وتسلم الجائزة في احتفال كبير بحضور رئيس جمهورية موريشيوس.

14- كرمته منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية ومنحته جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 في احتفال كبير بميلانو.

15- له بصمات بارزة في مجال الدبلوماسية البرلمانية على مدى أكثر من 15 عاما وله علاقات وثيقة مع أبرز البرلمانيين الأوروبيين والعرب.

16- في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 التقي، بصفته الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطى، أمين عام الأمم المتحدة وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وشرح له ما حدث في 30 يونيو وخريطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية.

وفي أعقاب اللقاء، أعلن أمين عام الأمم المتحدة تأييده لمطالب الثورة الشعبية في 30 يونيو.

ويشارك "أبو العينين" سنويا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلتقى كبار المسئولين بالمنظمة بمن فيهم الأمين العام ووكلاؤه ورئيس الجمعية العامة.

17- في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 أيضا قام بجولات مكوكية حول العالم للدفاع عن مصر وتصحيح صورتها والترويج لفرص الاستثمار والسياحة فيها، حيث التقى زعماء الأغلبية البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية وقادة الأحزاب ومراكز الفكر في كل من فرنسا وإيطاليا (في أعقاب أزمة ريجينى) وألمانيا والولايات المتحدة، كما استقبل في مصر عددا من الوفود البرلمانية الأوروبية وإعلاميين من دول أفريقيا  ومديري مراكز فكر من الولايات المتحدة، كما يعقد اجتماعات دورية مع السفراء الأوروبيين بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.
 
18- كانت مداخلاته واقتراحاته في مجال الدبلوماسية البرلمانية محل تقدير واستجابة في المؤتمرات الدولية التي شارك فيها ومنها:

-  في عام 2009، وخلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في بروكسل برئاسة رئيس البرلمان الأوروبي، نجح في انتزاع موافقة هيئة المكتب على تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية دولية حول جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة. وكان تشكيل اللجنة برئاسة رئيس البرلمان الأوروبي وزياراتها لغزة بمشاركة النائب محمد أبو العينين وتقريرها الكاشف لجرائم العدوان، سببا رئيسيا في تحول توجهات البرلمانات الأوروبية لمصلحة القضية الفلسطينية.

- انعقد مؤتمر دولي لدعم السلام بمالطا عام 2010 استجابة لاقتراحه بمشاركة 35 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.
- وافق البرلمان الأورومتوسطى على اقتراحه بإنشاء بنك أورومتوسطى للتنمية.
- استجاب البرلمان الأورومتوسطى لاقتراحه بتشكيل لجنة دولية لحل مشكلة الألغام الأرضية في دول جنوب المتوسط وتم اختياره رئيسا لها عام 2005.

19- أنشأ مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة منذ عام 2001، حيث تساهم المؤسسة في العديد من المجالات في تطوير التعليم والرعاية الصحية ومساندة غير القادرين ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة... إلخ.

له الكثير من الخدمات التي يعرفها أهالي الجيزة، لا سيما في مجال تحسين والارتقاء بالخدمات الصحية وقيامه بعملية تطوير شامل لمستشفى أم المصريين، ومساهمته في تجديد المدارس وإنشاء مدارس جديدة بالمناطق المحرومة، بالإضافة لإدخال مياه الشرب لأول مرة لجزيرة بين البحرين وتحسين خدمات المياه والصرف وإدخال الغاز الطبيعي في العديد من مناطق الجيزة، وإنشاء مراكز شباب جديدة للمناطق المحرومة والإسهام في تطوير القائم منها.

20- يذكر له نجاحه في حل مشكلة جزيرة القرصاية وبين البحرين بصدور حكم تاريخي بإلغاء قرار نزع ملكية أراضي الجزيرة، والنجاح في إيقاف بيع أراضي ومنازل أهالي البكباشي في مزاد عام، وحـل مشكلة غلق المنيب بعد إنشاء مترو الأنفاق، وإيقاف هدم 21 منزلًا بالمنيب لإقامة جراج لعربات المترو والمحافظة على سكان بلوك 121 بساقية مكي في أماكنهم وإعادة بناء البلوك حماية لحياتهم.

21-  أطلق عام 2000 مبادرة لتحديث الجيزة بالتعاون مع جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة لرسم رؤية مستقبلية ومخطط استراتيجي لتحديث المحافظة. وكان من نتيجة هذا العمل الذى شارك فيه 90 من عمداء وأساتذة جامعة القاهرة إصدار مخطط تحديث الجيزة والذى تضمن 186 مشروعا وصار هذا المخطط دستور عمل المحافظة منذ إصداره عام 2004.
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب منتصر رياض يدعم أبو العينين في الانتخابات البرلمانية

أهالي الجيزة يحتفون بـ أبو العينين أثناء جولته الانتخابية.. ورجل الأعمال: هدفي خدمتكم وحل مشكلاتكم.. والنائب رياض منتصر يعلن دعمه بالمشاركة في الجولة الشعبية

لدعم أبو العينين .. مستقبل وطن يبحث الاستعدادات للانتخابات التكميلية بالجيزة

أهالي الجيزة يواصلون دعم أبو العينين في الانتخابات التكميلية

بالزغاريد والهتافات.. استقبال حافل لـ"أبو العينين" من أهالي القرصاية.. ومرشح الجيزة: مبادرات مرتقبة وغير مسبوقة لدعم الأهالي خاصة المرأة والشباب

أحمد موسى يعرض جزءا من جولة محمد أبو العينين بـ جزيرة القرصاية.. فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز بالقاهرة.. تعرف عليه

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

كريم شحاتة يكشف عن سبب رفض المصري عودة حسام حسن لخلافة إيهاب جلال

بشرى.. القضاء على فيروس كورونا المميت في هذا الوقت من العام.. فيديو

مصدر بـ الجبلاية: بيع 66 % من تذاكر السوبر.. وإقبال ضعيف من جمهور الزمالك

انتوا مش بتحسوا بالبرد.. متابع يحرج هنا الزاهد بعد ظهورها بـ جيب قصير فى عيد ميلاد زوجة كريم فهمي

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور