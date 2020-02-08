مؤتمر جماهيري حاشد لدعم أبو العينين.. وعابد لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين"

النائب منتصر رياض : الجيزة ستكون على قلب رجل واحد أمام لجان الاقتراع في الانتخابات التكميلية

النائب علاء عابد : أبو العينين له أيادٍ بيضاء على الجيزة

نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم)، في ضيافة نائب مستقبل وطن، منتصر رياض، بمكتبه لخدمة المجتمع، وبمشاركة عدد من قيادات وأعضاء الحزب، على رأسهم اللواء علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إضافة إلى النائب محمد علي عبد الحميد، وعادل ناصر، أمين الحزب بالجيزة، وجمال راجح، أمين قسم الجيزة بالمحافظة، وشريف جلال أمين الشباب، وأحمد قطب مساعد الحزب.

وشهد المؤتمر حضورا كبيرا من أهالي الجيزة، وسط تفاعلا وحفاوة كبيرين، برجل الصناعة محمد أبو العينين، وهتافات مؤيدة له، وزغاريد من السيدات اللاتي تواجدن بكثرة.

وجه النائب علاء عابد، التحية للنائب منتصر رياض على دوره الكبير في دعم رجل الصناعة محمد أبو العينين، من أول لحظة أعلن فيه ترشح أبو العينين في الانتخابات التكميلية، كما حيى أهالي الجيزة على موقفه الكبير الداعم لـ أبو العينين ، الذين يثبتون معدنهم الأصيل.

وأكد أن أبو العينين له أيادٍ بيضاء على الجيزة، وأهالي الجيزة كلها تحبه، متابعا: "بنقول لـ أبو العينين سير وكل الجيزة معاك وبتساندك وموعدنا يوم 11 و 12 فبراير، لرد الجميل". ووجه حديثه لأهالي الجيزة: "لو عايزين حد يوصل صوتكم البرلمان انتخبوا أبو العينين".

وأشار إلى أن مصر كلها تنتظر انتخابات الجيزة التكميلية، ليرون أهل الجيزة وهم يقفون أمام لجان الاقتراع لعودة أبو العينين للحياة النيابية مرة أخرى، مؤكدًا أن أبو العينين له مواقف وطنية عظيمة، ووقف في وجه الجماعة التي أرادت اختطاف مصر، وإبعاده عن المشهد، وقال لها: "أنا وولادي وفلوسي فداء لمصر".

وشهدت كلمة النائب علاء عابد تفاعلا كبيرة من أهالي الجيزة الحاضرين وسط هتاف تؤكد وقوفهم وراء ودعمهم لمرشح مستقبل وطن "ايد واحدة.. ايد واحدة".

فيما أكد النائب منتصر رياض، أن الجيزة كلها سوف تكون على قلب رجل واحد أمام لجان الاقتراع في الانتخابات التكميلية، المقرر إجراؤها خلال الأسبوع الجاري، مضيفا: "احنا النهارده جايين نقف جنب شخصية برلمانية تتمتع بخبرة كبيرة.. شخصية إقتصادية عظيمة.. شخصية أبو العينين غير العادية.. وكلنا ورا أبو العينين











