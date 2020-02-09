يدفن في الرمال على البازلت... المندي مكس جريل أهالي حلايب وشلاتين

هل جربت أن تأكل المندي في حلايب وشلاتين؟ يقال أن أصل هذه الأكلة الشعبية من اليمن، ومن جبال حضرموت أنطلق هذا الطبق إلى سائر البلاد العربية.





يقول الباحث البيئى على دورا، إن ابناء الجنوب في حلايب وشلاتين أدخلوا بعض التعديلات على طريقة إعداد هذه الوجبة، التي تبدأ بحفر دائرة صغيرة بمساحة قطرية في تربة رملية تتلائم مع حجم (الحلة)، ومن ثم يتم إشعال الفحم يعلوه حجارة البازلت تمامًا كما يتم إعداد السلات، وبعد أن تتمكن النار من الحجارة، يوضع عليها قطع اللحم، المنتقاة لهذه الوجبة، ومن ثم وضع القدر ودفن ما حوله لمنع تسلل الهواء.





وأضاف دورا أنه بعد ذلك يتم الدفع بمزيد من الفحم أعلى (الحلة) لزيادة الحرارة، وتكون الوجبة بين نارين، موزعة الحرارة في تقاسم عليها، على أن تترك على هذه الحالة لمدة ساعتين أو أكثر بقليل قبل إنزالها.



