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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ ابنة بيل جيتس مع خطيبها المصري

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:52 ص
نايل نصار
نايل نصار
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مصطفى كرم

شارك المصري نايل نصار خطيب ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس صورة له مع خطيبته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر نايل مع خطيبتة وهما بملابس الخطوبة باللون الأبيض وعلق عليها قائلا: "دائما أضع ابتسامتي على وجهي".


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "فخر العرب" و"ربنا يسعدكم" و "جميل" و "ربنا يسعدكم ويتمم بخير".


أعلنت جنيفر جيتس ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس البالغة من العمر 23 عامًا، خطبتها للتو من حبيبها المصري  نايل نصار البالغ من العمر 28 عامًا الذي أهل مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 لقفز الحواجز بالخيل، بعد قصة حب طويلة.

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