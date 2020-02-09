أقارب النجوم.. ابنة أخت إليسا تثير الجدل.. وشقيقة عادل إمام تخطف الأنظار

حالة كبيرة من الجدل، تُثار بمجرد الكشف عن صورة لفرد من عائلة أي نجم، لا سيما أن الجمهور يكون في حالة تشوق وترقب لمعرفة المزيد عن فنانهم، ويتابعون كل جديده وأخباره.





وفي هذا الصدد يرصد «صدى البلد» أبرز الصور الأخيرة التي تم الكشف عنها لأفراد عائلات النجوم.



إليسا تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عدة صور لابنة نورما، شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا، والتي أطلقت على نفسها اسمًا مستعارًا "كي كي حنا"، وهي شقيقة نتالي حنا، التي ظهرت بصحبة خالتها (إليسا) قبل أيام.

وأثارت ابنة شقيقة إليسا حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، بسبب وشمها لأجزاء كبيرة من جسدها، وظهورها بملابس جريئة أثارت انتباه النشطاء.

كانت نورما خوري (شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا)، أثارت حالة كبيرة من الجدل على تطبيق الصور "إنستجرام"، بعد انتشار صورة جديدة لها ظهرت فيها بملابس قصيرة أنيقة، ولفتت أنظار النشطاء حول الشبه الكبير الذي يجمع بينها وبين شقيقها.

يأتي ذلك بعدما نشرت إليسا، صورة لها، يوم السبت، 23 نوفمبر، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها بصحبة شقيقتها نورما أثناء تواجدهما في كندا في أول ظهور لها.

عادل إمام وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورا نادرة لـ عائلة الفنان عادل إمام، وتحديدا عائلة شقيقه المنتج عصام إمام، الذى لديه ابنتان الأولى نور والثانية فرح.

نور تحرص دائما على نشر صورة مع عمها الفنان عادل إمام، وهو ما لفت الانتباه إليها، خاصة أنها تعمل مصممة أزياء وهي في منتصف العشرينيات من عمرها.

والدة نور هي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، والتى شاركت فى كثير من الأعمال مثل أفلام ومسرحيات ومسلسلات في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.



ندى بسيوني

وقبل 3 سنوات، تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ندى بسيوني، ظهرت فيها للمرة الأولى مع ابنتها الوحيدة «مايا»، حيث كانت الفنانة نشرت تلك الصورة أثناء احتفالها بتخرج ابنتها في الجامعة الأمريكية.





ولوحظ على صورة ندى بسيوني وابنتها، التشابه الكبير بينهما، حيث أكد ذلك متابعو الفنانة على السوشيال ميديا، الذين أبدوا إعجابهم بالصورة.





ابنة فادية عبد الغني المحجبة