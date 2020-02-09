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الرئيس السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:26 ص
الرئيس السيسي يترأس
الرئيس السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية الـ 33
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فرح علاء الخولي
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا.

ويشارك الرئيس السيسي، في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، التي ستعقد في إطار القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين.


ويلقى الرئيس  كلمة أمام القمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، وما تم من اجتماعات أفريقية سواء فى مصر أو في دول القارة كما يعرض رؤية مصر، فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.

 

 


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