بـ لوك جديد.. دينا الشربيني تخطف الأنظار فى إطلالة أنيقة .. شاهد

نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة له برفقة الفنانة

، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقًا عليها: "انا والجميلة

من كواليس فيلم يوم 13".