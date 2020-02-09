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مرأة

بـ لوك جديد.. دينا الشربيني تخطف الأنظار فى إطلالة أنيقة .. شاهد

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:05 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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حياة عبد العزيز
نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة له برفقة الفنانة دينا الشربيني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقًا عليها: "انا والجميلة دينا الشربيني من كواليس فيلم يوم 13".

وظهرت الفنانة دينا الشربيني بـ لوك جديد، واعتمدت على تسريحة شعر جديدة، باستخدام لون جديد على غير العادة، وهو البني الغامق.

كما ظهرت دينا الشربيني بإطلالة أنيقة حيث ارتدت بلوزة باللون الأسود، وجاكت باللون الأسود لتظهر بشكل أنيق وجذاب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دينا الشربيني على الميك اب الهادئ المناسب على بشرتها البرونزية ولم تتكلف في  ارتداء الإكسسوارات، فاكتفت بسلسلة بسيطة على الرقبة.


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