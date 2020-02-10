مفاجأت جديدة فى تحقيقات مذبحة كفر الدوار.. المتهم: خططت لقتل اخويا وعياله وعمى وأسرته.. الحلقة الرابعة

تفاصيل مرعبة حملتها اعترافات مرتكب مذبحة كفر الدوار بـ البحيرة المتهم بقتل 7 أفراد من اسرة واحدة هم: حسني سعد أحمد حسن 39 سنة، وزوجته رنا محمد شحاتة 34 سنة وأبناؤه عماد حسنى ومسعود 4 سنوات وعبدالرحمن 10 سنوات ومحمد 6 سنوات ووالدة المجني عليه الأول زينب عبد العال عطية قال المتهم فى التحقيقات أنه خطط لقتل شقيقه وابنائه لسرقتهم المتهم شريف عبد الله رجب جزار مرتكب مذبحة كفر الدوار ادلى باعترافات تفصيلية حول الحادث يواصل صدى البلد نشر الحلقة الرابعة من التحقيقات.





روى المتهم مرتكب مذبحة كفر الدوار اليومين قبل ارتكابه المذبحة قائلا: يوم الجمعة 3 يناير كلمنى واحد قالى اخوك باعتلك ناس يستنوك وهايمسكوك علشان رافض انى اشتغل، وفكرت فى قتل اخويا عبد النبي وعياله وبدأت أفكر من يوم الجمعة الساعة 10 بالليل ان اخلص عليه وعلى عياله ".









يضيف المتهم قائلا: قعدت اقلب الفكرة فى دماغي وافكر انى لازم اخلص منه ومن عياله، ومتكلمتش مع اى حد فى

الموضوع ده خالص، وكنت ناوي اروحله السبت بالليل وهو فى السوق اروح البيت بتاعه واقتل عياله واقهره.









واستكمل مرتكب مذبحة كفر الدوار : اتغديت حوالى الساعة 1 الضهر وأكلت لحمه مشوية ودخلت نمت لحد المغرب عند واحد زميلي، وطلعت على قرية هانى وجاتلى مراتي وجابتلى ابني واخدته ومعاه عيلين من اللي شغالين فى المحل بتاعي وطلعنا اتعشينا فى القرية، وقعدت العب مع ابني واصوره،





وبعدين اخدته والاتنين اللى معايا وطلعنا على ابو حمص وقعدنا على قهوة هناك وشربت قهوة وحلبة وقلت اطلع على سوق مواشى دمنهور ومروحتش بيت اخويا علشان هو بيطلع السوق يجيب مواشي حوالى الساعة 2 بالليل فانا ساعتها قولت اطلع على دمنهور، وقبل ما اروح جالى تليفون ان اخويا باعتلي ناس السوق علشان ما اشتغلش، وانا ساعتها قلت هى كدا خلصت ولازم انتقم منه ومن عياله، وبعدين روحت عند حلمي الزعيري قعدت نص ساعة هناك وبعد كدا روحت نقطة عرابي عملت محضر فى اخويا وطلعت على محمد مرعي ووصلت عنده الساعة 2.30 بالليل وقعدت معاه ساعة ، وحكيتله وقولتله انى ناوى اقتل عيال اخويا علشان اللى بيعمله ومشيت من عنده علشان اروح اخلص وانفذ اللى فى دماغي ".

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وتابع المتهم مرتكب مذبحة كفر الدوار : روحت على بيت اخويا عبد النبي وخبطت على الباب ومراته رفضت تفتح الباب قالتلي اخوك مش هنا قومت طلعت على مرات عمي، وكنت ناوي اروح اقتل مرات عمي وعياله، وكنت عارف ان الرجاله بتكون فى الوقت ده فى سوق المواشي فى دمنهور ومفيش حد منهم فى

منازلهم ".









يضيف المتهم: انا روحت عند مرات عمي قلتلها على اللى بيحصل معايا قالتلي معلش ودخلت استحميت هناك وعملتلي عشا واكلت لحمه، واتكلمت معاها علشان اعرف مين موجود معاها جوه البيت ومين صاحي ومين نايم، وقامت مدياني 100 جنيه وساعتها قلت حرام اقتلها بعد كل دا فمشيت من وسيبتها، علشان هي صعبت عليا وعيالها علشان اكلت معاهم واديتني فلوس ".









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وتابع مرتكب مذبحة كفر الدوار : فكرت فى قتل ابن عمي اسمه رمضان كنت ناوى اخلص عليه علشان انا كنت عايز انتقم من اى حد من العيلة، وروحت البيت عنده ودخلت وقعدت معاه واتكلمت معاه وانا عارف ان رمضان ده عنده القلب وقالى ان هو عنده شغل فى اسكندرية وساعتها صعب عليا وقولت مش هقتله ومشيت وقالى تعالى هابيتك عند ابن عمنا وانا ساعتها كنت بفكر اقتله انما بس لما فكرت فيها قلت ابن عمنا دا احمد محمود الزيات عنده حوالى 6 رجالة فى البيت ومش هقدر عليهم فقولتله مش هاروح عندهم وانا هاتعامل ومشيت، وبعدين روحت على بيت حسني ونفذت جريمتى ".

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