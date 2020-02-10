تعرف على مواصفات Oppo Reno3 بـ كاميرا جبارة

تستعد شركة أوبو الصينية الشهيرة لطرح أحدث هواتفها والذى سيحمل إسم Oppo Reno3، وهو من فئة Reno المعروف عنها الكاميرات القوية والتصميم الجذاب، وبالفعل يحتوى الهاتف على كاميرا جبارة.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Oppo Reno3 بمعالج من نوع Snapdragon 765، مع ذامرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داحلية سعة 128 جيجابايت.





وسيدعم Oppo Reno3 تقنية إتصال الجيل الخامس 5G فائقة السرعة، وسيأتى فى 3 ألوان جديدة هى الأسود القاتم، الأبيض المنعكس، والذهبى اللامع.





وسيحتوى Oppo Reno3 على شاشة قياس 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED كاملة بدون حواف مع نوتش صغير، وكاميرا أساسية رباعية بدقة 48 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.



