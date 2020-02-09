AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء غد الإثنين في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد الشيخ – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – جيرالدو – محمد مجدي «أفشة».

خط الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – أليو بادجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضم كهربا واستبعاد جمعة وصلاح محسن.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم في أفريقيا

استبعاد أزارو..تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

فريق كامل.. فايلر يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلي في صراع الصدارة أمام المقاولون

أليو بادجى يزين قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي فى دوري أبطال أفريقيا

بادجي يرتدي قميص جوهرة الأهلي الأفريقية أمام النجم الساحلي.. تعرف عليه

مصادر.. فايلر يستقر على وضع أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

ترشيحاتنا

أنا مرعوب.. حمادة هلال يستغيث من كائن هاجمه في غرفة نومه

مميزات وعيوب شيري انفي chery envy وأسعارها بعد الخصم.. صور

ننشر أسماء ضحايا مذبحة حدائق الأهرام

دهسته سيارة بسبب سندوتش.. دفن جثمان طالب لقي مصرعه أثناء الفسحة بالشرقية

القانون يبرئ إبراهيم نور الدين من أزمة هدف الأهلي أمام بيراميدز

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لأزمة كريم حسن شحاتة مع قناة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا

مميزات وعيوب شيري انفي chery envy وأسعارها بعد الخصم.. صور