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تكنولوجيا

تجربة حزينة.. أم تقابل طفلتها بعد وفاتها مرة ثانية

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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كريم جمال
تجربة مبكية ومحزنة.. هو أقل وصف لما حدث لأم مكلومة على مدار 9 دقاق كاملة، اجتمعت فيها مرة أخرى مع طفلتها الصغيرة التى رحلت عن عمر 7 سنوات بسبب مرض أصاب غددها الليمفاوية.

تعود التفاصيل عندما أصيبت الطفلة نايون بخلل فى وظائف الغدد الليمفاوية ظهرت عليها أعراض البرد العادية، حتى تطورت الأمور سريعًا وعجز الأطباء عن إنقاذ حياتها ورحلت عن دنيانا بصورة مؤلمة ستظل محفورة فى أذهان أسرتها.

ومع إقتراب عيد ميلادها ورغبة الأم المكلومة التى تدعى سونج دى فى وداع طفلتها مرة أخرى، قررت قناة إم بى سي الكوريا الجنوبية الاتفاق مع فريق عمل للواقع الإفتراضى على مدار 8 أشهر بتجهيز فيديو محاكى للطفلة عن طريق جمع صور وفيديوهات قديمة ومعالجتها من جديد، لتنتج مقطع فيديو إفتراضى مدته 9 دقائق، وأطلقت القناة عليه "Meeting You".

وبعد التواصل مع الأم حضرت بالفعل بينما كان يبدو عليها القلق والخوف الشديدين، وبمجرد وضع نظارة الواقع الإفتراضى وتشغيل الفيديو غلبتها أمومتها وانهارت فى البكاء، وسمعت صوت طفلتها لأول مرة وهى تطلب منها أن تلمس يدها، وتسألها: " ماما لماذا الجو برد هنا؟"، فتبكى الأم أكثر.

ودار الفيديو على إستعادة الذكريات بين الأم وطفلتها، بالإضافة لعيد ميلادها والتحدث عن الألعاب والهدايا وبعض من الكلام الذى كان يدور بينهما، حتى جاءت نهاية الفيديو والطفلة تنام على سريرها وأمها تعلب فى شعرها حتى تغفو وتودعها للمرة الأخيرة.

وانتشر الفيديو بقوة ليحصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة فى أقل من 48 ساعة فقط، بعدما اثرت التجربة فى الملايين وليس فى الأم فقط.
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