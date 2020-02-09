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فن

أكرم حسني يعلق على مشاركته في أغنية سقف .. شاهد رد فعل الجمهور

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:54 م
اكرم حسني
اكرم حسني
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مصطفى كرم
علق الفنان اكرم حسني على مشاركته في كليب "سقف سقف "مع عدد كبير من نجوم الفن.

ونشر اكرم حسني جزء من الاغنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلا "لو الظروف هتسخف" سقف سقف اوعي توقف " فخور جدا بمشاركتي في الكليب الجديد".

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "اغنية مبهجة اوي" وايه الجمال ده" و "ايه الحلاوة دي" و " ان شاء الله تكسر الدنيا".

الكليب شارك في غنائه مجموعة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، ويظهر في الكليب كل من احمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني واحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة الي صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.
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